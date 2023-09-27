«Мы это истинное знание забываем»: психолог рассказала, в каких случаях надо доверять детям и котам

Очень приятным новым соседям кот оставил очень неприятный подарок в ботинках. Свекровь боится навещать внука, потому что всегда спокойная собачка бросается и лает на милую женщину. А годовалая дочь заливается горьким слезами, только увидев родную тетю. Невоспитанные дети и животные? Нет. Просто они умеют отличить плохого человека от хорошего.

Клинический психолог Полина Токарева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как перестать заниматься самообманом в отношениях с людьми.

«Посмотрите на своих котов. Они никогда не подходят к агрессивным людям, которые плохо настроены. Еще посмотрите на детей: вы никогда не задумывались, почему у одних ребенок на руках счастлив, расслаблен, хохочет, а у другого «приятного» с виду человека начинает кричать?» — спросила Токарева.

По ее словам, дети и животные очень хорошо чувствуют людей. Они знают, когда им рады, когда их любят, и тогда с удовольствием идут на ручки.

«То же самое происходит и с нами. Просто мы это истинное знание забываем и уничтожаем своими собственными оправданиями. Мы начинаем верить в свои иллюзии, убеждать себя, что человек очень хороший, а потом жестоко разочаровываемся», — заявила клинический психолог.

Она подчеркнула, что не оказаться в кругу неприятных, подлых людей можно, но для этого надо прислушиваться к собственному внутреннему ребенку, который точно подскажет, от кого стоит держаться подальше.

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