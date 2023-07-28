«Мы готовились к торжеству»: вместо свадьбы родные организовали похороны бойца СВО
Планировала свадьбу: невеста не дождалась разведчика с передовой
Фото: [из личного архива Галины Пручай]
После гибели Алексея Сиксая на передовой сразу у нескольких людей сердца стали биться по-другому. Молодого разведчика, несмотря на его обещания вернуться, не дождались его родители, сестра и любимая девушка.
По признанию матери бойца Галины Пручай, у ее сына была девушка по имени Алена.
«Они планировали свадьбу на сентябрь 2022, когда он вернется с командировки. Мы готовились к торжеству. Детей у Леши не было. Хотя я ему говорила, что внуков хочу, он мне отвечал, что все должно быть правильно: сначала свадьба, потом дети», — отмечает Галина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Сестру Леши зовут Настя, и она тоже трудно переживает потерю близкого человека.
«Разница в возрасте у них восемь с половиной лет, брат с сестрой очень хорошо относились друг к другу. Несмотря на то, что они были уже взрослые, порой бесились, как дети. Настя тоже очень сильно скучает», — добавляет наша собеседница.
Как говорит Галина, всей семье очень тяжело.
«Мы до сих пор не верим в его гибель и ждем его. Он был нашим воздухом, нашей жизнью. А теперь на его месте пустота», — сокрушается женщина.
Полную историю бойца Алексея Сиксая читайте в нашем материале.