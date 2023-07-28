«Мы готовились к торжеству»: вместо свадьбы родные организовали похороны бойца СВО

«Они планировали свадьбу на сентябрь 2022, когда он вернется с командировки. Мы готовились к торжеству. Детей у Леши не было. Хотя я ему говорила, что внуков хочу, он мне отвечал, что все должно быть правильно: сначала свадьба, потом дети», — отмечает Галина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».