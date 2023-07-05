«Мы хотим, чтобы ты убрался к черту»: американцы ответили на заявление Байдена о Дне независимости
Американцы напомнили Байдену о госдолге после заявления о свободе США
Фото: [Стрингер/©РИА Новости]
Президент США Джо Байден в соцсетях опубликовал пост, в котором напомнил, что 4 июля в стране отметили День независимости. По словам политика, власти «праздновали независимость и свободу в Народном доме».
Попытка Байдена назвать Белый дом «народным» вызвала волну недоумения и агрессии со стороны граждан. В комментариях отметили, что страна, имеющая внушительный государственный долг, вовсе не может быть независимой, а так называемый «Народный дом» совсем не народный.
«Может ли страна с долгом более 31 трлн быть независимой?»; «Вы имеете в виду дом, за проникновение в который арестовывали людей?»; «Если это Народный дом, то мы хотим, чтобы ты убрался отсюда к черту», — пишут пользователи.
Некоторые американцы осудили президента за употребление наркотических веществ в здании Белого дома и призвали всех представителей местной власти пройти тестирование.
«Я хочу, чтобы все в Народном доме прошли тест на наркотики!»; «Ваше определение празднования — это наркотики и стриптизерши»; «У вас были наркотики в нашем Белом доме. Вы должны быть подвергнуты импичменту немедленно! Так стыдно», — заявили комментаторы.
Ранее американцы не оценили новый экономический план Байдена.