«Мы хотим, чтобы ты убрался к черту»: американцы ответили на заявление Байдена о Дне независимости

Президент США Джо Байден в соцсетях опубликовал пост, в котором напомнил, что 4 июля в стране отметили День независимости. По словам политика, власти «праздновали независимость и свободу в Народном доме».

Попытка Байдена назвать Белый дом «народным» вызвала волну недоумения и агрессии со стороны граждан. В комментариях отметили, что страна, имеющая внушительный государственный долг, вовсе не может быть независимой, а так называемый «Народный дом» совсем не народный.

«Может ли страна с долгом более 31 трлн быть независимой?»; «Вы имеете в виду дом, за проникновение в который арестовывали людей?»; «Если это Народный дом, то мы хотим, чтобы ты убрался отсюда к черту», — пишут пользователи.

Некоторые американцы осудили президента за употребление наркотических веществ в здании Белого дома и призвали всех представителей местной власти пройти тестирование.

«Я хочу, чтобы все в Народном доме прошли тест на наркотики!»; «Ваше определение празднования — это наркотики и стриптизерши»; «У вас были наркотики в нашем Белом доме. Вы должны быть подвергнуты импичменту немедленно! Так стыдно», — заявили комментаторы.

Ранее американцы не оценили новый экономический план Байдена.