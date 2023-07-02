«Продал нас за миллионы взяток»: американцы не оценили новый экономический план Байдена

Американский президент Джо Байден в соцсетях заявил, что его предшественник «предоставил богатым снижение налогов, которое обойдется почти в 2 триллиона долларов».

Граждане США в комментариях подчеркнули, что при Дональде Трампе качество жизни в стране было намного лучше.

«У вашего предшественника была безопасная граница, дешевый газ, не было конфликтов с Россией и инфляции»; «При вашем предшественнике инфляция составляла около 2 процентов. При биденомике страдают средние американцы. Причудливое имя этого не меняет», – пишут пользователи.

Некоторые комментаторы назвали Байдена и всю его семью мошенниками, которые вынуждают американцев платить за Украину, а также попросили президента уволиться.

«Мы не доверяем вам. Вы и ваша семья мошенники. Ваша администрация лжецы и мошенники»; «Биденомика повышает налоги, чтобы американцы платили за Украину. Слишком немногие понимают это», «Почему бы тебе не пообещать всем американцам, что ты уволишься в понедельник?», – отмечают юзеры.

Один из американцев в комментариях заявил, что нынешнее правительство продало граждан за взятки.

«С коррумпированным Байденом должно быть покончено. Он делает вид, что заботится об американцах. Мне часто интересно, что он думал об американцах, когда продал нас за миллионы взяток? Не верьте ни единому слову этого лжеца», – подчеркнул пользователь.

Ранее жители США жестко раскритиковали своего президента за выдуманный термин.