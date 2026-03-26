«Мы не бедствуем»: жители Луховиц встретили половодье с оптимизмом

В Луховицах Ока продолжает прибывать. За минувшие сутки уровень воды поднялся на 79 сантиметров и достиг отметки 100 метров 85 сантиметров по Балтийской системе высот. В зоне подтопления оказалась дорога, ведущая от Белоомута к селу Слемские Борки. Пока глубина перелива составляет всего 4 сантиметра, но специалисты предупреждают: рост продолжится, передает REGIONS .

На месте круглосуточно дежурят сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», которые ведут замеры и контролируют ситуацию. Всего в округе под угрозой подтопления находятся еще десять дорог.

Врио главы Луховиц Марк Черемисов провел встречу с жителями Слемских Борок. По его словам, администрация и экстренные службы принимают все необходимые меры безопасности. На время паводка организован прием заявок от сельчан на доставку необходимых товаров и продуктов. Кроме того, в селе развернули дежурство отдельного пожарного поста.

Сами жители встретили новость о подъеме воды спокойно. Староста села Валерий Каменков заметил, что весеннее половодье для них — событие ежегодное и хорошо знакомое. По его словам, все уже отработано: с началом воды сельчане закупают продукты впрок, а если чего не хватает, на помощь приходят администрация и спасатели.

«Так что мы не бедствуем», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что уровень Оки в Рязани поднялся на 26 см за сутки.