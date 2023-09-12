«Мы не летаем на ведре с болтами»: стало известно, связана ли аварийная посадка Airbus с санкциями

Самолет «Уральских авиалиний» сегодня сел в поле в Новосибирской области, сообщил губернатор региона Андрей Травников. На борту никто не пострадал. Причиной произошедшего стал частичный отказ гидравлики. СК возбудил уголовное дело.

Резонный вопрос: может ли подобный отказ гидросистемы Airbus A320 быть связан с введенными санкциями, ведь, как считают многие, европейским самолетам, которые эксплуатируются в РФ, не хватает запчастей, и у них должным образом не проводится техобслуживание.

«Пока МАК (Межгосударственный авиационный комитет — Прим. ред.) не выяснил причины, по которым произошло сегодняшнее ЧП, делать выводы рано. Двадцать лет — это вообще не возраст для машины. Особенно при условиях, если она вовремя проходит регламенты. А она проходит. Хотя в нынешних условиях из-за санкций никто не скажет, как и где это происходит. В противном случае самолеты бы просто не выпустили на линию, им бы запретили подниматься в воздух», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил известный экономист Никита Кричевский, много лет бывший членом Общественного совета компании «Аэрофлот».

Специалист уточнил, что такие вещи сегодня просто не выливаются в публичную плоскость.

«Возможно это происходит в Эмиратах, или в Турции, или в Ирландии. И очень хорошо, что об этом никто ничего не знает. Нам предсказывали начало авиакатастроф еще в прошлом году, но ничего этого, слава Богу, не происходит. Значит, все в порядке. А авиакатастрофы были и в СССР с его развитым самолетостроением. Это неизбежно, к сожалению», — объяснил Кричевский.

Эксперт добавил, что схемой добычи параллельных, «серых» запчастей никто не поделится. Но это не означает, что она не существует.

«Мы не летаем на разобранных самолетах. И не летаем на ведре с болтами. Да, так получилось, что просто отказала гидросистема, подобное может случиться», — подчеркнул он.

Эксперт пообещал, что в ближайшие годы Россия запустит выпуск собственных авиадвигателей в Перми и в Рыбинске.

Ранее герой России Дамир Юсупов заявил, что гордится коллегами, посадившими самолет на голое поле.