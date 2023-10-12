«Мы не понимаем, за что»: житель Дамаска рассказал о бомбежке армии Израиля

Армия ЦАХАЛ атаковала взлетно-посадочные полосы аэропортов в Дамаске и Алеппо, сообщили местные СМИ. Израиль за два дня до этого сообщил в свою очередь об обстрелах с территории Сирии, отметив, что они начали первыми.

Журналист из Дамаска Саид К. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметил, что еще утром в городе было спокойно: проходили митинги молодежи в защиту палестинцев, но достаточно мирно. Спустя несколько часов ЦАХАЛ разбомбил их главный международный аэропорт в 30 км от столицы.

«И по нам нанесли удар, и по Алеппо. Насколько я знаю, пострадали взлетно-посадочные полосы и ангары. Само здание уцелело. С 2019 года наш аэропорт регулярно бомбит Израиль, мы не понимаем, за что, почему, в чем мы виноваты», — заявил Саид К.

Он добавил, что в Дамаске аэропорт достаточно быстро восстанавливают и уже не в первый раз. А вот в Алеппо не хватает оборудования, поэтому ремонт может занять достаточно долгое время.

Журналист вспомнил, как в 2016 году Алеппо был освобожден российскими войсками из-под оккупации ИГИЛ*.

«Столько времени прошло и видите, как изменился мир в плохую сторону. Тогда мы считали, что хуже сторонников «Исламского государства» и быть никого не может, и они самая основная опасность для нас. Но сейчас уже понятно, что это не так», — резюмировал собеседник.

Эксперты считают, что люди в секторе Газа начнут гнить заживо из-за начавшейся блокады.

*запрещена в России как террористическая организация