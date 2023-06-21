«Мы не Украина»: житель Донецка призывает избавить город от неподобающих вывесок

Осенью этого года Донецкая Народная Республика стала частью Российской Федерации. После этого, несмотря на продолжающиеся обстрелы, власти пытаются восстанавливать эту территорию и возвращать туда мирную жизнь. Например, в Мариуполе начинают строить новые жилые кварталы.

Однако, как рассказал нам житель Донецка, почва для дальнейшей работы все равно есть. Например, дончане жалуются на дефицит кадров. Республику покинули многие врачи, водители такси, коммунальные рабочие. Последнее, к слову, приводит к нерегулярности вывоза мусора.

«Есть вопросы к качеству продуктов. Надоел лежалый товар. По заоблачным ценам нарезка из Луганщины. Нужен мониторинг цен, чтобы товары были доступными», – рассказал Федор У. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также выходец из ДНР подчеркнул, что в городе мало действительно модных и интересных мест, в которых можно отдохнуть. Много заведений и кафе, но ни одно из них не имеет собственной изюминки, не запоминается.

«Хотелось бы, когда победа будет нашей, чтобы у нас было запущено активное строительство, появлялись какие-то интересные новостройки. Чтобы город был упорядочен, потому что сейчас все смешалось», – рассказал он.

В центре города, по словам мужчины, стоят и девятиэтажки, и частные дома. Городская жизнь мешается с загородной: ездят трамваи и «ходят пенсионеры с козами».

«Не хватает ливневок, Ozon, Wildberries. Очень плохая плитка по городу, во многих местах остались украинские вывески, которые не несут исторической ценности. Нужно их убрать. Мы не Украина!» — сказал Федор.

Несмотря на некоторые трудности, власти стараются их решать. По словам мужчины, граждане получают российские паспорта, пользуются благами, которые дает РФ, делают перерасчет пенсий. В городе открыты отделения МФЦ, в большинстве супермаркетов сделали возможность расплачиваться банковской картой.

«Почта России» и «Почта Донбасса» стали одним целым – теперь не нужно переплачивать за пересылку», — добавил Федор.

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