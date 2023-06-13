«Мы органически пришли к этому»: нейросеть помогла корреспонденту «Подмосковье сегодня» в непростом сердечном деле
Искусственный интеллект посоветовал фразы, которые подходят для расставания с парнем
Фото: [freepik.com]
На сегодняшний день с помощью нейросети можно не только получить желаемую картинку и узнать рецепт любого блюда, но и вести полноценный диалог в социальных сетях с живым человеком.
Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» решила проверить, может ли ИИ мягко и аккуратно разорвать имеющиеся отношения вместо нее. Для этого журналистка обратилась к нейросети, чтобы узнать, какие слова для столь тяжелого разговора подберет программа.
Нейросеть предложила несколько вариантов.
«Нам нужно время по отдельности»; «Мне не кажется, что мы подходим друг для друга»; «Наша дорога шла в разные стороны»; «Мы органически пришли к этому моменту», — посоветовал варианты развития диалога искусственный интеллект.
Все предложенные программой фразы корреспонденту удалось применить в диалоге с ее второй половинкой. О том, как отреагировал молодой человек журналистки и чем закончился неприятный разговор, читайте в нашем большом материале.