«Мы отворачиваемся от Бога»: американцы осудили своего лидера за пропаганду ЛГБТ

Президент США Джо Байден в соцсетях опубликовал пост, в котором напомнил, что в стране отмечают годовщину «трех знаковых решений Верховного суда о равенстве браков».

По словам политика, несмотря на «продолжающиеся нападки на сообщество ЛГБТ», работа продолжается, а местный конгресс, отмечает президент, «должен защитить права ЛГБТ-американцев».

Пользователи в комментариях к публикации отмечают, что Байдену стоит заняться более важными проблемами общества.

«Я думал, ты работаешь над высокоскоростным интернетом для всех?», «В восторге от всех этих твитов. Не понимаю, как вы находите время управлять страной», «Когда инклюзивность слишком инклюзивна? Они захотят добавить педофилию к этому спектру сексуальности, вы позволите?» — пишут пользователи.

Некоторые американцы уверены, что подобная политика их администрации противоречит моральным и религиозным ценностям, а представители ЛГБТ, по мнению граждан, имеют все необходимые права.

«Кто-нибудь может мне сказать, каких прав у них нет? Прошел год, а я так и не услышал ответа», «Библия воспроизводится прямо в наших глазах. Именно по этой причине Бог разрушил города Содом и Гоморра», «Грустный день в Америке, когда мы отворачиваемся от Бога. Он говорит, что гомосексуальность – это мерзость. Он – последний судья. Покайся!» — отмечают в комментариях юзеры.

Ранее американцы осудили Байдена за высказывание о ЧП в Филадельфии.