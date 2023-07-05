«Мы попали в круговорот»: выяснилось, почему взлетели цены на отдых в Турции

Стоимость отдыха в Турции за год взлетела на 50%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По словам президента Союза туристических агентств и члена координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергея Голова, основная причина подорожания путевок заключается в значительном росте инфляции.

«Мы попали в экономический круговорот, где рост доллара в нашей стране и падение лиры по отношению к доллару в Турции привели к подорожанию туристического продукта практически в два раза. Инфляция растет, продукты дорожают, отели поднимают цену на проживание – из-за этого мы наблюдаем существенное увеличение стоимости путевок», — подчеркнул Голов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на цену влияет отсутствие дотаций в адрес авиакомпаний со стороны государства. Это приводит к двукратному подорожанию авиаперелетов, отметил эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему россияне массово жалуются на отдых в Турции.