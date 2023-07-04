Ожидание vs Реальность: почему на самом деле россияне жалуются на отдых в Турции

Количество негативных отзывов от российских туристов об отдыхе в Турции резко выросло. Как рассказала руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Позднякова, такая тенденция связана с ростом цен.

Резкое увеличение ценников на отдых в этой стране, по словам собеседницы. привело к завышенным ожиданиям у туристов, которые, возможно, не были оправданы.

«Негативные отзывы и новости о Турции чаще попадают в прессу — они вызывают больше реакции у читателей. Это аналогично тому, что на один положительный отзыв о заведении приходится несколько негативных: хорошее обслуживание — норма, а плохое — исключение, о котором стоит рассказать», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Впечатление россиян о турецком отдыхе мог испортить и поздний старт сезона на Анталийском побережье.

«Не стоит исключать и другие, более мелкие причины: проблемы с логистикой, задержки рейсов и прочие непредвиденные обстоятельства, которые могли повлиять на общее настроение россиян», — рассказала Позднякова.

Ранее мы сообщали, что россияне перестали летать в Турцию из-за роста цен.