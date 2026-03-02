«Мы приносим извинения»: последнее слово террористов из «Крокуса» возмутило потерпевших
SHOT: потерпевшие в теракте в «Крокусе» возмущены последним словом террористов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В суде прозвучало последнее слово обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Исполнители не стали говорить ничего, кроме сухих, дежурных фраз.
Телеграм-канал SHOT сообщил, что террористы ограничились стандартным: «Мы приносим извинения». Никаких эмоций и никакого раскаяния не было. Это возмутило потерпевших.
Один из них, Иван Поморен, признанный потерпевшим по делу, поделился с журналистами своими впечатлениями. По его словам, услышанное от убийц — не более чем формальность.
«Это говорит о том, что они не осознают всей тяжести преступления», — заявил он.
Поморен уверен: ни о каком смягчении наказания не может быть и речи.
Прокуратура запросила для фигурантов 15 пожизненных сроков. Однако потерпевшие считают, что и это не компенсирует ту боль, которую причинили террористы.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что во время следствия обвиняемые находились в СИЗО в довольно комфортных условиях. По данным источника, они смотрели телевизоры, следили за собой и получали качественное лечение. Для многих это стало еще одним оскорблением памяти погибших.
