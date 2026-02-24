Россиянин получил три года за шутку о теракте

В Дагестане суд приговорил 68-летнего жителя Новолакского района к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о терроризме. Как сообщает телеграм-канал Mash Gor, мужчина решил пошутить над сотрудниками полиции, вдохновившись роликами с приколами в интернете.

Пенсионер позвонил в полицию и заявил, что является террористом и сотрудничает с запрещенной организацией. Он также пообещал показать место, где спрятано оружие, и сообщил о планируемом теракте. Правоохранители оперативно установили местоположение звонившего, задержали его и доставили в отдел.

При обыске у россиянина ничего подозрительного не нашли. Мужчина сразу признался, что никакого отношения к террористам не имеет, а просто хотел пошутить. Однако суд не оценил юмор и квалифицировал действия пенсионера по статье о ложном сообщении о терроризме.

