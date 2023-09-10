«Мы счастливы, что вернулись домой в Россию»: коренная дончанка отдала свой голос на выборах в ДНР

Третий день голосования проходит по всей России, в том числе и в ДНР. Жительница ДНР Елена назвала выборы праздником и отметила, что каждый голос будет определять будущее региона. Об этом сообщает 360 .

«Шикарный день, праздник для всех. Мы счастливы, что вошли в состав, вернулись домой в Россию», — рассказала она.

Отмечается, что Елена является коренной дончанкой, которая встала на защиту своей земли еще в 2014 году. По ее словам, россияне смогут преодолеть все трудности на своем пути и наладить жизнь в стране.

Ранее зампред ЦИК России Николай Булаев назвал Подмосковье одним из лидеров в России по удобству голосования.