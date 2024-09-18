«Мы сделали это!»: Анна Хилькевич родила третью дочь в Полнолуние

37-летняя звезда популярного молодежного сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась со своими поклонниками успешно прошедшими минувшим днем родами, в результате которых на свет родилась ее третья дочь от мужа Артура Волкова.

В записанном сторис артистка успокоила подписчиков, что с ней все хорошо. В то же время, как призналась Хилькевич, роды прошли не совсем так, как она «задумывала». Тем не менее актриса довольна, что родила в Полнолуние.

«Мы сделали это! В этот день, когда над нашей планетой воцарилось Полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были „интересные“, очень. Но самое главное, что все закончилось хорошо, обязательно расскажу, но чуть попозже. А сейчас я буду отдыхать после этого увлекательного путешествия и знакомиться с доченькой в новой форме жизни», — написала Хилькевич под снимком с новорожденной.

Также актриса записала небольшое видео, в котором, среди прочего, пообещала как можно чаще информировать поклонников о своем состоянии и состоянии новорожденной малышки.

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