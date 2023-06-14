«Мы толком не попрощались»: жена бойца СВО рассказала о последнем разговоре с мужем

Спортсмен, патриот и просто красавец — так можно коротко охарактеризовать Василия Солака, который погиб на спецоперации. Он занимался баскетболом и боевыми искусствами. Но самое главное — любил свою Родину.

Василий из Нижегородской области был крепок телом и духом. Еще в школе он твердо решил стать военным, о чем без обиняков сообщил родителям. Как говорит его мама Елена, он просто поставил перед фактом родителей: «Собираю документы, пойду в военное училище».

«Не всех берут в Рязанское воздушно-десантное училище им. Маргелова, а его сразу приняли. Причем Вася поступал еще и в Новосибирск, там его тоже ждали, но он выбрал Рязань», — с гордостью рассказывает мама корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наша собеседница добавляет, что в первое время учеба больше напоминала военную муштру. Это была почти армия: ребята маршировали на плацу, чистили снег и бегали. Дальше учили тому, что должен уметь каждый ВДВшник — прыгать с парашютом.

«Как же мы волновались перед его первым прыжком! Сын долго не звонил, а нам нельзя было самим набрать. Наконец, позвонил, сказали, что задержали вылет. Вот уж мы нанервничались», — вспоминает Елена.

Во время учебы Василий встретил свою будущую супругу Наталью, которая с первых недель отношений уже примеряла роль жены офицера, ведь любимый постоянно уезжал. Пара поженилась. На СВО Солак пошел уже готовым офицером, который знал свою работу и чувствовал ответственность за подчиненных.

«Однажды он уехал и сказал, чтобы к вечеру я готовила ужин. Но он не приехал. Написал, что, наверное, приедет утром. Но на следующий день Вася сообщил, что уже в поезде, едет на спецоперацию. Так его и не выпустили, мы толком не попрощались», — утирает слезы жена Наташа.

Перед Днем Победы, 8-го мая, Василий получил смертельное ранение, когда участвовал в освобождении Луганской Народной Республики. Посмертно бойца наградили орденом Мужества.

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