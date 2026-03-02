«Мы уважаем ее выбор». Жена Газманова впервые откровенно рассказала, почему семья скрывает 22-летнюю дочь

Жена народного артиста России Олега Газманова Марина нарушила молчание и рассказала поклонникам о жизни их общей дочери Марианны. Семья предпочитает не афишировать личное пространство, и подробности о наследнице появляются в блоге крайне редко, однако на этот раз жена исполнителя сделала исключение для подписчиков.

В ходе рубрики «вопрос-ответ» Марину засыпали вопросами о 22-летней дочери. Фолловеров давно интересовало, почему девушка ведет непубличный образ жизни.

Чтобы удовлетворить любопытство аудитории, Марина Газманова опубликовала совместный снимок с дочерью и ответила на вопрос. Оказалось, что Марианна сознательно дистанцируется от светской жизни, и родители полностью поддерживают её в этом выборе.

«Марианна пишет диплом и работает! Не любит публичность. Мы уважаем это», — написала Марина Газманова.

Согласно доступной информации, Марианна является студенткой МГИМО и не планирует строить карьеру на эстраде по примеру отца. Вместо этого она делает ставку на собственный бизнес: в настоящее время девушка успешно совмещает подготовку к защите диплома с профессиональной деятельностью.

Ранее сообщалось о том, что Олег Газманов неожиданно стал звездой для поколения Z.