«Мы в полном шоке»: пара россиян впервые уехала за границу и попала в ракетный ад ОАЭ

Жители Новосибирска Алена и ее муж всю жизнь работали, копили и мечтали о первом заграничном отдыхе. Они сами купили билеты, забронировали отель, продумали каждую деталь. И вот наконец — Дубай, солнце, море. Обратный вылет был назначен на 3 марта. Но вместо дома их ждала улица, вместо пляжных закатов — новости о ракетных ударах и закрытое небо, выяснила редакция «Om1 Новосибирск» .

С 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ ряд стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, закрыли воздушное пространство. Аэропорты Дубая приостановили работу. Тысячи туристов, в том числе новосибирская пара, оказались в западне. По словам Алены, они были «в полном шоке».

В S7 пассажиров успокоили: в случае отмены рейса предоставят жилье и питание, будут держать в курсе. Но когда информация о переносах начала поступать, выяснилось, что реальность расходится с обещаниями.

Час, который длится вечность

Сначала рейс перенесли с 3 на 4 марта. Алена тут же связалась с представителем авиакомпании в Дубае. Тот пообещал: как только начнут выселять из отеля, звоните — подберем новый. Сегодня в 11:30 утра сотрудники гостиницы начали интересоваться продлением. Алена позвонила представителю S7. В ответ услышала: «Подождите час, я уточню». Прошел час. Потом второй. Ответа нет. В отеле дали время до 14:00, чтобы решить вопросы. А затем пришло новое сообщение от авиакомпании: вылет переносится на 5 марта.

«Получается, мы уже не один день на улице будем находиться, а еще один. Я начала еще активнее звонить в S7, уточнять, скоро ли дадут ясность. В итоге сотрудник просто решил нас проигнорировать. До сих пор не ответил», — рассказала героиня истории.

Банк, который не бросил

Самостоятельно договориться с отелем супруги не могут — ни Алена, ни ее муж не владеют английским в достаточной мере. Тогда они обратились в один из российских банков, где их не оставили в беде. Им выделили небольшую сумму на бронь отеля на три дня, а также немного на продукты. При этом изначально банк выступал просто платформой для бронирования.

Ракеты над небоскребами

Супруг Алены, Иван, подтверждает: сейчас в Дубае относительно тихо, но первые дни были по-настоящему страшными. Удары наносились по жилым зданиям. Один прилетел в Бурдж-Халифу, другой — в отель на искусственном острове Пальма. Были попадания по аэропорту.

Сейчас обстановка нормализовалась. Иногда слышны пролеты ракет, но город живет спокойно. Единственная проблема — улететь не получается. Авиакомпании постоянно переносят рейсы, а впереди до сих пор неизвестность.

Что говорят в S7

В авиакомпании сообщили, что в Дубае находятся более 800 пассажиров с билетами на рейсы в Новосибирск с 28 февраля по 4 марта. Всем, кто обратился, продлили размещение в отелях до 4 марта, организовано трехразовое питание. Вывозные рейсы планируют выполнить сразу после открытия воздушного пространства.

«Авиакомпания делает все возможное, чтобы помочь пассажирам в очень непростых текущих условиях в стране, быть с ними на связи и разместить их по запросу в гостинице. К сожалению, в каких-то случаях возможны накладки», — сообщал перевозчик.

Новосибирская пара надеется, что очередь до них все-таки дойдет. Они стараются не паниковать, держаться духом и быть бдительными. А пока ждут, в отеле, оплаченном банком, и мечтают увидеть родной Новосибирск.

Ранее сообщалось, что туры на популярные курорты подорожают на 20% из-за закрытия ОАЭ.