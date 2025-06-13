«Мы вместе, мы — Россия!»: в Подольске масштабно отметили День России

«Праздничный день подарил жителям атмосферу единства, радости и гордости за страну. Подольск в очередной раз показал: мы вместе, мы — Россия!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В администрации отметили, что более 8, 5 тыс. человек посетили парк имени Виктора Талалихина и Детский парк культуры и отдыха в Климовске. Локации стали главными площадками в округе. Маленькие гости и дети участников спецоперации радовались не только праздничной программе, но и вкусным угощениям — волонтеры раздали 1, 5 тыс. порций мороженого.

«В парке Талалихина, сквере Поколений и на площади Славы провели акцию по раздаче ленточек в цветах российского флага», — проинформировали в администрации городского округа.

В парке имени Виктора Талалихина развернули ленту-триколор длиной 25 метров. Для горожан подготовили развлекательные мероприятия. Цель — оказать поддержку военнослужащим РФ. Мероприятие посетили председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и депутат Виктор Щукин, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева, депутат Мособлдумы Павел Максимович, руководитель отделения ассоциации ветеранов СВО в Подольске Игорь Науменков.

«На развлекательную программу в Детский парк культуры и отдыха пришли порядка 500 зрителей. Гвоздем программы стал концерт "С Россией в сердце", который начался с выступления вокального коллектива "Гармония" Николая Агафонова и Анастасии Жердевой и исполнения песни "Россия — это мы"», — отметили в администрации.

Награждение победителей конкурса рисунков «Красота доступна каждому» прошло в Детском парке. Художники посвятили свои работы достопримечательностям округа. На каждое полотно нанесен QR-код. Достаточно перейти по нему, чтобы услышать увлекательный комментарий о каждой достопримечательности. Помощь в озвучке оказали артисты Подольского драматического театра. В парке также прошли различные интерактивные мероприятия, организованные подольскими библиотеками № 26 и № 27. На память у ребят остались фото с ростовой куклой в виде медведя.

Ранее сообщалось, что юные жители Подольска выступили на сцене Кремлевского дворца.