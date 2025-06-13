В дуэте с SHAMAN и Лепсом: юные жители Подольска выступили на сцене Кремлевского дворца

Юные жители Подольска выступили на сцене Кремлевского дворца в тандеме с известными артистами российской эстрады, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что III гала-концерт «Голоса Победы» прошел в честь празднования Дня России и 80-летия Великой Победы. Мероприятие организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участие приняли 29 финалистов, которые прибыли из многих регионов России.

Мероприятие также посетили талантливые жители Подольска. На главной концертной площадке страны Государственного Кремлевского дворца Дарья Пунченко исполнила «Письмо отца» в тандеме с известным исполнителем Александром Малининым. Алиса Винникова и Полина Пономарева выступили с трогательной песней с Александрой Воробьевой.

В администрации добавили, что гостями также стали дети героев СВО, юные жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной республики. Выйти на сцену с кумиром — мечта многих. В зале прозвучали песни военных лет, прославляющие силу и мужество народа.

По данным администрации, трансляция шла в эфире телеканала «Звезда» в День России 12 июня. В дуэте с ребятами выступали Александр Маршал, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Александр Буйнов, Лариса Долина, Елена Ваенга, Зара, Александр Малинин, SHAMAN и многие другие музыканты.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия в честь Дня России прошли в Подольске.