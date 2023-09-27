«Мы все в каком-то смысле биороботы»: эзотерик рассказала, как запрограммировать себя на успех

Всегда всем недовольны — вода мокрая, солнце яркое, все люди обманщики и предатели, а от котов одна грязь. Таких людей называют пессимистами. Они отравляют жизнь не только окружающим, но и себе, потому что притягивают в свою жизнь только зло.

В этом уверена известная эзотерик и таролог Марианна Абравитова. По ее словам, пессимист обречен на беспросветную жизнь.

«Такие люди проживают серую, страшную жизнь, где кругом враги и сплошные несчастья. Все плохое сыпется им на голову, как им кажется», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Людей с по-настоящему страшной судьбой, в которой один негатив, можно пересчитать по пальцам, отметила эзотерик. Все зло пессимисты самостоятельно привносят с свою жизнь. Однако можно запрограммировать себя и на позитив.

«На самом деле, мы являемся в какой-то степени биороботами. Мы можем на сознательном уровне выбирать те ощущения, которые хотим. Можно немного сместить вектор в сторону позитива и начать привлекать счастливые события, испытывать иные ощущения», — заключила эксперт.

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