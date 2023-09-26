«Пройти путь нищеты»: эзотерик Абравитова раскрыла, почему человек рождается в семье бедняков

Кто-то рождается в нищете или в семье алкоголиков, а кому-то на день рождения дарят кукол, украшенных бриллиантами, а любое желание мгновенно исполняется обожающими родителями. Справедливости нет? Есть, уверены эзотерики. Душа приходит в этот мир за уроками.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему одним все, а другим ничего.

«Задача души — усовершенствование, поднятие на более высокие уровни духовного развития. На земле душа воплощается только с одной целью — пройти определенные уроки, проиграть свой сценарий», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Душа, по словам эксперта, сама выбирает, как ей придется жить на земле. Богатство или нищета ей дается с учетом уже пройденных испытаний.

«Душа будет выбирать нищету для того, чтобы либо пройти этот путь нищенский, либо подняться. Если у нее хватит сил, она поднимется на новый уровень, если нет — человек скатится еще ниже», — пояснила эзотерик.

Испытание богатством — это более сложный уровень. Кармические уроки напоминают компьютерную игру, и перейти на более высокий духовный уровень очень сложно.

«Любая судьба подразумевает под собой огромное количество страданий и переживаний, трагедий, ужасов, и это только со стороны может казаться, что у кого-то очень счастливая судьба. То есть никто не проживал ее за другого человека и не знает, какие там испытания, терзания, внутренние или внешние потери», — объяснила Абравитова.

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