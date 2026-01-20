Мышиный мегаполис с микробытом грызунов теперь можно увидеть в Подмосковье

Уникальный частный музей миниатюры «Мышград» начал работу в подмосковном Хотькове, пишет REGIONS . Проект, посвященный детально проработанному миру мышей, живущих в антураже советской эпохи, стал результатом семилетней работы местной семьи Калединых. Практический интерес представляет не только сама экспозиция, но и технология ее создания, сочетающая ручной труд и краудсорсинг в социальных сетях.

Авторы вдохновлялись европейским опытом, но создали абсолютно самобытное пространство. «Мышград» — это комплекс сценок, включающий квартиру, школу, почту, магазин и театр. Особенность в том, что около 90% элементов, от персонажей-мышей до мебели и мелких предметов быта, изготовлены вручную из полимерной глины, эпоксидной смолы и подручных материалов.

Наиболее примечателен метод наполнения экспозиции. Идеи для новых инсталляций часто рождаются в ходе обсуждения с подписчиками тематического сообщества во «ВКонтакте». Авторы задают вопросы, например, о деталях обстановки советской школы, и получают десятки ответов, фотографий и воспоминаний. Такой краудсорсинговый подход позволяет не только собирать исторически достоверную информацию, но и формировать сообщество будущих посетителей, уже вовлеченных в процесс создания музея.

Экспозиция продолжает расти. Сейчас в работе находятся новые локации — деревенская баня и школьный туалет. История «Мышграда» наглядно показывает, как личная инициатива, поддержанная цифровыми технологиями и коллективной памятью, способна порождать востребованные культурные проекты.

