Мытищинский рецидивист прямо во время допроса съел все доказательства по делу

По информации, полученной Телеграм-каналом «112» от источника в правоохранительных органах Московской области, инцидент произошёл в одном из следственных кабинетов. Подозреваемый в организации экстремистской деятельности Мамука Чхапелия, находясь в камере, просунул руку сквозь решётку и взял документы по своему уголовному делу. После этого он их съел.

В прошлом Чхапелия уже сталкивался с законом и неоднократно. В мае 2022 года он совершил ужасное деяние: на детской площадке он применил огнестрельное оружие против брата своей супруги, пытаясь якобы защитить женщину.

А за несколько лет до этого, находясь в тюрьме города Минусинск в Сибири, Чхапелия совершил ещё более шокирующий поступок: он отрезал себе часть языка.

Сейчас по факту произошедшего на допросе правоохранителями проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в декабре на свободу выходит один из последних в РФ «смертников» Масалимов.