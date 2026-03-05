«Мыца иди!»: как ростовчанку и ее подругу приютила вьетнамская община

Ростовчанка Гала, отправившаяся в кругосветное путешествие автостопом, добралась до Вьетнама. Как она рассказывает в своей хронике на 161.ru , сейчас путешественница находится в национальном парке Бабе, и не одна — к ней присоединилась подруга, которую Гала называет Берегиней.

Вьетнам встречает девушек неожиданными открытиями и потрясающим гостеприимством. Исследуя парк, они наткнулись на обжитую пещеру с ковриком и посудой, но без хозяина. Решили, что на обратном пути зайдут знакомиться с отшельником. Местные цены удивляют: арбуз, о котором мечтала подруга, обошелся в 300 рублей — «стоил как Боинг», шутит Гала. Зато пообедать рисом с яйцом и овощами можно всего за 105 рублей с человека, если поторговаться.

Кульминацией знакомства с местным колоритом стала ночевка в настоящей вьетнамской коммуне. Когда путешественницы собрались ставить палатку у дороги, местный житель предупредил их об опасности: «Вы куда идете? Там в лесу наркоманы, да-да, все 30 километров по прямой сидят по кустам наркоманы».

Он буквально нацарапал «30» на асфальте, придавая веса своим словам, и предложил девушкам безопасное место.

В итоге Галу и Берегиню приютила целая община. Их накормили, забрали стирать вещи, а вечером усадили вокруг тазика с целебным отваром парить ноги. Состав зелья остался загадкой, но результат говорил сам за себя: 51-летняя хозяйка дома выглядела на 13 лет моложе.

«Мы рассказали про пятерых учителей физкультуры, что нас подвезли, оказывается, их тут тоже знают, таким образом мы стали чуточку ближе», — делится впечатлениями Гала.

Девушки уже успели посетить пещеру с подземным озером, покататься на байках и прочувствовать разницу цен для местных и туристов. Впереди у них — бухта Халонг, куда они планируют добраться тем же проверенным способом — автостопом.

