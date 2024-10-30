«Мыться, конечно же, никто не собирался»: на маркетплейсах появились шторки для ванной с Леонидом Каневским

На российских маркетплейсах появились шторки для ванны с отсылкой ко фразам телеведущего и актера Леонида Каневского. Стоимость такой вещи оценивается в 4,5 тыс. руб.

«Мытьcя, конечно же, никто не собирался», — нанесено на шторке, которую можно найти на маркетплейсе Ozon.

В конце 2023 года в сети завирусилась фраза из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским «Никтo, конечно же…». Интернет-пользователи активно использовали ее для описания различных бытовых ситуаций или случаев, когда кто-то не выполняет свои обещания.

Также в интернете активно используется другая цитата из телепередачи — «Но это уже совсем другая история». Каневский произносил ее всегда в конце серии телевизионного документального сериала.

«Следствие вели…» представляет собой цикл документальных передач, которые продолжают выходить на телеканале «НТВ». Бессменным ведущим программы является Леонид Каневский, который рассказывает о совершенных в СССР преступлениях.

Еще одной особенность передачи является повествование о повседневной жизни жителей СССР, которое вызывает у старшего поколения ностальгию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил расширить программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции на международных рынках.