МЖД мобилизовала 400 человек для борьбы со снегопадами в Рязанской области

Минувшие выходные выдались для рязанских железнодорожников по-настоящему горячими: регион накрыли обильные снегопады, и Московская железная дорога мобилизовала все силы на борьбу со стихией. С 21 по 23 февраля специалистам пришлось работать в круглосуточном режиме, чтобы пассажирские и грузовые перевозки не встали. Об этом сообщает издание 7info.

За это время с путей вывезли больше 31 тыс. кубометров снега — представьте себе эту гору. А общая протяженность расчищенных участков составила 650 километров. В эпицентре событий ежедневно находились более 400 путейцев, а в ход пошла тяжелая артиллерия: снегоуборочные поезда, пневмообдувочные машины и другая спецтехника, всего 10 единиц. Им помогали особые составы, которые курсируют по графику, не создавая помех движению поездов.

Но убирать нужно было не только магистрали. Под особым контролем оказались подъездные пути к предприятиям, чтобы местные грузы могли беспрепятственно отправляться получателям. Сегодня, 24 февраля, борьба со снежными заносами продолжается: на линии снова вышли девять машин, а в расчистке инфраструктуры задействованы больше 300 человек.

Координирует эту масштабную операцию специальный штаб МЖД, который в реальном времени следит за обстановкой и перебрасывает силы туда, где ситуация наиболее сложная. Пока работа идет без сбоев: техники и людей хватает, чтобы держать оборону. Главный итог напряженных выходных — стабильность. Несмотря на разгул стихии, движение поездов в регионе удалось сохранить, а значит, пассажиры добрались до пунктов назначения, а грузы — до складов.

Ранее сообщалось, что рязанские железнодорожники вывезли 10 тыс. кубометров снега за сутки и очистили 200 км пути.