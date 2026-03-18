МЖД модернизирует три ключевых участка в Рязанской области

В 2026 году масштабная реконструкция железнодорожного полотна затронет сразу несколько ключевых направлений в Рязанской области. В рамках ежегодной ремонтно-путевой кампании Московская железная дорога модернизирует почти 30 километров пути, что сделает поездки для пассажиров не только комфортнее, но и безопаснее. Об этом сообщает издание 7info.

Основные работы развернутся на трех проблемных участках. Самый протяженный отрезок — между станциями Рязань-2 и Денежниково, где обновят 14,5 км. Серьезные преобразования ждут и линию от Хрущево до Кораблино (12,5 км), а также подъездные пути на станции Рыбное, где ремонт затронет почти километр. Помимо замены полотна, железнодорожники установят 19 новейших комплектов стрелочных переводов — устройств, от которых напрямую зависит надежность маневров и смена направления составов.

Для проведения работ на полигон выведут тяжелую технику: рельсоукладчики, машины для бесстыковой сварки и составы-хопперы для транспортировки сыпучих материалов. Очевидно, что использование таких мощных машин неизбежно скажется на расписании — где-то поезда пойдут с увеличенными интервалами, а где-то изменят график.

На МЖД подчеркивают: временные неудобства — вынужденная мера, которая позволит забыть о проблемах с путями на долгие годы. В итоге после завершения кампании в 2026 году инфраструктура станет более современной, а значит, перевозки — более плавными и пунктуальными.

