Два грузовика и мотоцикл столкнулись на 107-м километре МКАД

На внешней стороне 107 километра МКАД в районе Восточное Измайлово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и мотоцикла. Движение из-за аварии затруднено. Об этом в четверг, 15 августа, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Представители ведомства рекомендуют выбирать пути объезда.

На месте происшествия работают оперативные службы, о пострадавших пока ничего не известно.

Ранее сообщалось о том, что семь пострадавших в ДТП под Анапой обратились за медицинской помощью. В районе хутора Тарусино под Анапой на трассе «Новороссийск — Керчь» перевернулся автобус с 19 пассажирами. По предварительным данным, водитель уснул за рулем и спровоцировал аварию.