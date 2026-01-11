В Казахстане на 113-м году жизни скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Как сообщили ТАСС в самарской национально-культурной автономии казахов «АК ЖОЛ», долгожительница находилась в гостях у детей в городе Уральске, где и была похоронена.

Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года в казахской семье, большую часть жизни провела в Оренбургской области, а последние годы проживала в Самарской области вместе с родными.

Жарылгапова была матерью пятерых детей, бабушкой 24 внуков, а также имела 52 правнука и 32 праправнука, что являлось ярким примером большой и крепкой межпоколенной семьи. Ее смерть последовала за кончиной другой рекордсменки по возрасту — Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, которая ушла из жизни в ноябре 2025 года в возрасте 114 лет.

«Она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили», — говорится в сообщении.

История Жарылгаповой, окруженной многочисленными потомками, косвенно подтверждает гипотезу о том, что крепкие семейные узы и чувство принадлежности к роду являются важным психологическим ресурсом для продления жизни. Для обычных людей это служит напоминанием о ценности межпоколенного общения, поддержания семейных традиций и создания вокруг пожилых родственников атмосферы внимания и уважения, что может быть одним из ключей не только к долгой, но и к наполненной жизни в преклонном возрасте.

