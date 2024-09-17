В Малайзии пристрелили крокодила, утащившего человека

В малайзийском губернаторстве Сабах четырехметровый крокодил напал на человека.

Пострадавшим оказался мужчина, рыбачивший на берегу реки. Хищник утащил его в воду.

О трагедии сообщает малайзийская газета The Star.

Очевидцы утверждают, что длина крокодила составляла около 4,5 метра.

На поиски мужчины прибыл отряд спасателей из восьми человек. Они нашли крокодила в 50 метрах от места нападения. Хищника пристрелили. Из пасти людоеда изъяли человеческие останки.

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