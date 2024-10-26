На 72-м году жизни скончался режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Ушел из жизни известный российский актер, режиссер и сценарист Игорь Москвитин. Ему был 71 год. Информацию о его кончине подтвердили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Что стало причиной смерти кинодеятеля, неизвестно.

Игорь Москвитин родился в Пятигорске, а образование получил в Ленинградском государственном институте культуры.

Именно он был режиссером нескольких десятков серий сериала «Улицы разбитых фонарей», а также автором сценариев к эпизодам.

На счету кинодеятеля такие работы, как «Черный ворон», «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина», «Гаишники».

Ранее сообщалось о том, что ушел из жизни актер сериала «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков.