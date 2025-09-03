На 92-м году жизни умер создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

На 92-м году жизни скончался выдающийся авиаконструктор Юрий Ивашечкин, являвшийся создателем знаменитого штурмовика Су-25. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Военный осведомитель».

Ивашечкин являлся выпускником Московского авиационного института (МАИ), лауреатом Государственной премии СССР. Он был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

Большую часть своей профессиональной деятельности Ивашечкин посвятил работе в Опытно-конструкторском бюро им. П. О. Сухого (ОКБ), где прошел путь от рядового инженера до главного конструктора.

Он занимал должность главного конструктора с 1980 по 1985 годы. Под его руководством и при непосредственном участии создавались легендарные самолеты, включая Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25.

Вклад в развитие отечественной авиации не ограничился военной тематикой. В 2000-м году Ивашечкин возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, продемонстрировав широту инженерного таланта.

Ранее стало известно о смерти генерал-майора ФСБ, участника штурма в Беслане Валерия Канакина.