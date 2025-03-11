Умерла актриса Людмила Даньшина

В Ульяновске умерла известная театральная советская и российская артистка Людмила Даньшина. Об этом сообщил портал The Voice.

Издание сослалось на заявление Ульяновского драматического театра имени Гончарова, в котором актриса отработала длительное время. Даньшина вскоре после окончания училища стала работать вместе с Леонидом Утесовым, выступая у него в качестве конферансье. После смерти знаменитого солиста артистку брали на работу в театр «Сатирикон», но она решила вернуться в родной город, где и связала свою судьбу с драмтеатром.

«Путь длиной более сорока лет вместил в себя десятки комедийных ролей, которые чудесно ей удавались. В последние годы роли Людмилы Степановны обрели трагическую пронзительность», — указано в некрологе, который опубликовало учреждение культуры.

Даньшина умерла 10 марта. За три дня до этого, 7 марта, она отметила свое 69-летие.

Ранее сообщалось о смерти артистки Татьяны Говоровой, супруги известного киноактера Виктора Павлова. Причиной кончины стала внезапная сердечная недостаточность. Татьяне Николаевне было 84 года. Она скончалась вечером 9 марта в карете скорой помощи. Медики пытались оказать ей помощь во время транспортировки в больницу, но их усилия оказались безуспешными.