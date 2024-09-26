На актера Воловенко возбуждено уголовное дело за дебош на борту самолета

В отношении известного российского актера Евгения Воловенко возбудили уголовное дело после инцидента, произошедшего во время его перелета из Москвы в Хабаровск. По данным СМИ, 52-летний артист, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал бортпроводникам, пытался открыть дверь самолета и требовал разрешить ему покурить за деньги. Также он просил, чтобы его пересадили в бизнес-класс. Бортпроводники вынуждены были сообщить о происходящем командиру воздушного судна, который, в свою очередь, вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По прибытии в Хабаровск Воловенко доставили в отделение полиции. Как рассказали очевидцы, актер едва держался на ногах. В ходе опроса он признался, что выпил несколько бутылок спиртного.

Сначала в отношении Воловенко возбудили административное дело. Затем следователи квалифицировали его действия как уголовное преступление по статье «Хулиганство».

Ранее суд заочно арестовал известного российского актера на шесть лет за публичное оправдание терроризма.