На акциях протеста в Тбилиси задержаны восемь граждан России

В столице Грузии Тбилиси во время протестов оппозиционных сил у здания парламента страны, среди прочих, задержаны не менее 10 иностранцев, среди которых восемь граждан Российской Федерации. Об этом передает местный телеканал Imedi.

Отмечается, что все задержанные находятся сейчас в отделах полиции. Молодых людей обвиняют в неповиновении силам правопорядка, мелком хулиганстве и ряде других административных правонарушений.

«Задержаны Игнат Ковалев (1992 года рождения), Максим Мостовой (1987 года рождения), Сергей Пащенко (1979 года рождения) и Валерий Богомолов (1969 года рождения), Иван Пилякин (1994 года рождения), Михаил Моросин (1998 года рождения), Ярослав Лоскот (2000 года рождения), Вадим Башакин (1999 года рождения)», — сообщил телеканал.

Помимо россиян, в ходе беспорядков на проспекте Руставели задержаны американский гражданин Ник Лоладзе и белорус Евгений Муравицкий.

Всего же, по данным МВД Грузии, результате стычек с полицейскими были задержаны 107 митингующих.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.