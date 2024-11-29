На Алее Славы в Салехарде похоронят погибшего на СВО ямальца

В Салехарде (ЯНАО) похоронят Тимура Шарыпова, погибшего при исполнении долга на спецоперации. Ранее мужчина проживал в селе Мужи, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Очередного ямальца, участника СВО, похоронят 3 декабря. Прощальные церемонии и погребение пройдут в Салехарде, в ритуальном зале. Отмечается, что хотя мужчина жил в селе Мужи, но его предадут земле на Аллее Славы на городском кладбище окружной столицы.

Напомним, что не так давно также похоронили двоих бойцов из Тазовского. Они служили в мотострелковой бригаде.

Ранее сообщалось, что в РФ почтили память продюсера канала Бучаева, погибшего в зоне спецоперации.