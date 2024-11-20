Ведущий RT Боуз почтил память погибшего в зоне СВО продюсера канала Бучаева

Продюсер совершил подвиг в районе Часова Яра в ДНР. При штурме он ценой своей жизни спас товарищей, о чем до сих пор помнят военные и коллеги Магомеда. Основного удара сотрудник канала не выдержал, погибнув на месте.

Подвиг оператора вспомнил и Чей Боуз, который близко дружил с Бучаевым. Во время одной из сессий форума «Диалог о фейках 2.0» в столице РФ он едва сдерживал слезы, говоря слова признания и дружбы. Продюсеру было всего 27 лет.

«Магомед Бучаев был героем. Он был продюсером, коллегой, другом, бойцом и погиб, отстаивая правду <...> Он был выдающимся человеком, и я горжусь нашей дружбой. Россия должна гордиться такими людьми», — отметил Боуз.

Отмечается, что Магомед Бучаев ушел на СВО добровольцем еще в 2024 году. На канал RT продюсер трудился около трех лет.

Ранее сообщалось, что погибших на спецоперации бойцов из Ямала похоронят по ненецким обычаям.