На Аляске женщина поймала рекордного палтуса, но осталась без приза

В ходе рыболовного турнира на Аляске произошел курьезный случай: женщина, выловившая самую внушительную рыбу, лишилась заслуженного приза из-за досадной оплошности — она не приобрела билет, полагая, что шансы на выигрыш минимальны. Информацию об этом распространил телеканал KTUU.

Лорне Иллинворт удалось поймать огромного палтуса, превосходящего ее по габаритам. Длина трофейного палтуса достигла 188 см, а его вес составил 71,6 кг.

Этот впечатляющий улов был сделан во время соревнований Halibut Hullabaloo. Победитель, поймавший самую крупную рыбу, получает вознаграждение в размере тысячи долларов (78 тыс. руб.), а обладатель главного приза становится богаче на $10 000 (780 тыс. руб.).

Из-за отсутствия билета Иллинворт не смогла претендовать ни на один из призов. В итоге денежное вознаграждение досталось другому участнику, чей улов оказался на 8 кг меньше — его палтус весил 63,5 кг.

Ранее сообщалось, что под Ростовом рыбаки встретили в поле сбежавшего из зоопарка кенгуру.