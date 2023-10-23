На Алтае пострадали шестеро подростков из-за массовой драки

В Министерстве внутренних дел России по Майминскому региону Республики сообщили, что в Алтайском крае произошла массовая драка, в которой участвовали более двадцати человек. Об этом также пишет RT. Известно, что в результате стычки пострадали шестеро несовершеннолетних.

Ведомство опубликовало на своем сайте запись, где сказано, что сам инцидент произошел еще пятнадцатого октября текущего года. Участники драки, которая произошла в селе Майма, уже были доставлены в полицейский отдел для проведения допроса в присутствии их законных представителей (родителей).

Ранее мы уже писали о том, что пьяная жительница Зеленограда устроила дебош в маршрутке. Об этом рассказала очевидица, которая раньше с подобным на этом маршруте не сталкивалась.