На Аскерова пожаловались в СК из-за слов об ударах ВСУ по Белгороду

В Следственный комитет России обратились с жалобой на бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* из-за слов об обстрелах Белгорода. Об этом пишет RT.

Председатель «Зова народа» Сергей Зайцев подтвердил каналу, что общественники подготовили жалобу в СК РФ. Они хотят, чтобы Аскерова проверили на оправдание терроризма из-за заявлений об обстрелах Белгорода и действиях ВСУ.

Уточняется, что речь про недавние слова Аскерова в интервью Юрию Дудю*. Бывший спортивный обозреватель заявил, что понимает Украину и считает атаки на РФ «оправданными». Тогда интервьюер уточнил, считает ли Аскеров нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода. На это журналист ответил утвердительно и отметил, что к ситуации у него «ноль эмпатии».

Напомним, что МВД РФ объявило в розыск Аскерова. Позже стало известно, что он задолжал в России 130 тысяч рублей.

*иноагенты, внесены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга