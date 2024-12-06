На Australian Open запретили покупку билетов зрителям с российскими номерами

На турнире Australian Open 2025 года введен запрет на покупку билетов для зрителей, указывающих номера телефонов с российским кодом. Об этом сообщил «Чемпионат».

Как сообщается, при попытке приобретения билета и вводе номера, начинающегося с +7, система не позволяет оформить заказ, так как данный регион заблокирован. Эта проблема коснулась и зрителей из Казахстана, которые также используют этот код.

Организационный комитет отказался отменять это ограничение по просьбе казахстанских болельщиков. В Австралии отметили, что в противном случае доступ к билетам получат и владельцы российских номеров.

Турнир Australian Open пройдет с 12 по 26 января в Мельбурне. Нынешними чемпионами являются итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

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