Авиакомпанию Lufthansa оштрафовали на $4 млн за дискриминацию евреев

На авиакомпанию Lufthansa наложен штраф в размере $4 млн Министерством транспорта США за активное проявление дискриминации в отношении пассажиров еврейского происхождения, сообщил NBC News.

Такая сумма штрафа является беспрецедентной для американского ведомства. В ходе проведенного расследования выяснилось, что Lufthansa отказала в посадке 128 пассажирам, которые были одеты в традиционную еврейскую одежду, на стыковочный рейс в Германии, который связывал Нью-Йорк и Будапешт.

Ситуация была еще в мае 2022 года. При этом отмечается, что сотрудники авиакомпании восприняли всех указанных пассажиров как единую группу людей, хотя большинство из них даже не были знакомы друг с другом.

Представители Lufthansa объяснили, что отказ в посадке связан с тем, что эти пассажиры нарушали масочный режим, который действовал в то время. Однако расследование Министерства транспорта США показало, что данное объяснение не является убедительным и действия авиакомпании носили дискриминационный характер.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines не пустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму.