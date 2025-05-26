На Бали россиянин остановил смертоносную кобру, угрожающую его детям

На популярном индонезийском курорте Бали российский турист, гулявший с детьми, столкнулся с королевской коброй. Ему удалось обезвредить пресмыкающееся, пишет RT.

Мужчина рассказал, что встретил кобру во время прогулки с детьми во дворе частного дома. По его словам, он не раздумывая бросился на защиту. Используя подручные средства, он сумел придавить голову рептилии банкой и обезвредить.

«Если честно, не было особо времени на испуг, так как рядом были малыши — дочь и сын. Скажу так: действовал по наитию», — рассказал он RT.

После инцидента турист незамедлительно вызвал местную службу по отлову змей. Специалисты забрали кобру и выпустили ее в естественную среду обитания — подальше от жилых районов.

Ранее сообщалось, что в Турции российскую туристку госпитализировали из пятизвездочного отеля.