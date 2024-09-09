На Бали могут ввести двухлетний мораторий на строительство отелей

На Бали планируют ввести двухлетний мораторий на строительство новых гостиниц, вилл, ночных клубов и пляжных заведений, чтобы замедлить застройку и плотность населения острова, сообщил Bloomberg.

Этот запрет, распространяющийся на два года, охватит наиболее густонаселенные туристические зоны Бали, такие как Канггу, Семиньяк, Улувату и Убуд.

Инициатива была представлена в координационное министерство по морским делам и инвестициям, которое поддержало данное предложение.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Санга Маде Махендры Джайи, на коммерческую застройку часто уходят рисовые поля, причем нередко без соответствующих разрешений властей.

Также, по его мнению, нерегулируемая продажа алкоголя способствует росту неконтролируемого поведения и преступности на острове.

Ранее сообщалось, что москвич установил камеры в своей квартире, чтобы следить за девушками-квартирантками.