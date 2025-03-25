На Бали ввели нормы поведения для иностранных гостей
Antara: власти Бали ввели новые требования к поведению туристов
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Агентство Antara сообщило, что власти Бали издали указ, устанавливающий обновленные нормы поведения для приезжих.
В новом постановлении администрации провинции Бали указывается на необходимость соблюдения иностранными гостями скромного и подобающего внешнего вида, в особенности при посещении религиозных объектов.
Дополнительно подчеркивается, что иностранцам надлежит проявлять уважение ко всем местам, посещаемым туристами, включая торговые зоны и общественные пространства.
Кроме того, администрация Бали рассматривает возможность введения туристического сбора в размере 150 тыс. рупий (около 800 руб.) для каждого туриста, прибывающего на остров.
Ранее сообщалось, что российские туристы заразились смертельно опасной инфекцией на Бали.