На Бали ввели нормы поведения для иностранных гостей

Агентство Antara сообщило , что власти Бали издали указ, устанавливающий обновленные нормы поведения для приезжих.

В новом постановлении администрации провинции Бали указывается на необходимость соблюдения иностранными гостями скромного и подобающего внешнего вида, в особенности при посещении религиозных объектов.

Дополнительно подчеркивается, что иностранцам надлежит проявлять уважение ко всем местам, посещаемым туристами, включая торговые зоны и общественные пространства.

Кроме того, администрация Бали рассматривает возможность введения туристического сбора в размере 150 тыс. рупий (около 800 руб.) для каждого туриста, прибывающего на остров.

Ранее сообщалось, что российские туристы заразились смертельно опасной инфекцией на Бали.