На Бали задержали двух россиян, подозреваемых в вымогательстве у иностранцев

На Бали задержали двух россиян, которых подозревают в организации преступной группы, вымогавшей деньги у иностранных туристов, сообщил SHOT.

По данным местных властей, с января по июль 2025 года банда совершила 27 преступлений, большинство жертв которых стали граждане других стран.

Отмечается, что преступная схема работала с участием двух сотрудников индонезийской миграционной службы. «Темный план» предполагал поиск потенциальных жертв среди туристов, которым занимались российские граждане. После этого сообщники из миграционной службы запугивали людей, угрожая депортацией или даже похищением.

Как пишет SHOT, местные власти начали расследование после нападения на гражданина Литвы, которое позволило раскрыть схему преступной группировки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что жителей Абхазии возмутили полуголые российские туристы на улицах.