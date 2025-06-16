На Балтике увидели летящие над морем корабли

Жители побережья Балтийского моря наблюдали редкую оптическую иллюзию в виде кораблей, которые парили над водой. Об этом сообщил телеграм-канал Amber Mash.

Авторы канала привели фотографии того, как внушительного размера корабли двигаются в Балтийском море, не касаясь воды. Со стороны кажется, что они совершают полет. Они иронично отметили, что для тех, кто незнаком с физикой, это выглядит чистой магией.

«Более умные ребята знают, что так слои холодного и теплого воздуха преломляют свет», — указал микроблог.

Он добавил, что такое явление знакомо людям под названием фата-моргана.

Ранее сообщалось, что плановый пролет российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтийским морем вызвал нервную реакцию со стороны НАТО. Несмотря на то, что полет совершался над нейтральными водами, в небо были подняты истребители иностранных государств. Российское Минобороны подчеркнуло, что маршрут воздушных судов строго соответствует международным нормам и не нарушает воздушных границ других стран.