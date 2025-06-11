Российские Ту-22М3 пролетели над Балтикой: в воздух поднялись истребители НАТО

Два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 выполнили четырехчасовой патрульный полет над нейтральными водами Балтийского моря, вызвав реакцию иностранных истребителей. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны.

В небе над Балтийским морем прошел плановый полет российских стратегических ракетоносцев Ту-22М3. Боевые машины Воздушно-космических сил России пролетели над нейтральными водами, сопровождаемые истребителями Су-27 и Су-30см. В общей сложности воздушная операция продлилась более четырех часов.

Во время маршрута рядом с российскими самолетами в воздух поднимались и истребители иностранных государств. Какие именно силы НАТО задействовали сопровождение, официально не раскрывается, но ранее подобные маневры уже вызывали повышенное внимание в Польше и странах Балтии.

Подобные полеты проводятся регулярно — не только над Балтикой, но и в районах Арктики, Северной Атлантики, Черного и Тихого океанов. Минобороны подчеркнуло, что маршрут воздушных судов строго соответствует международным нормам и не нарушает воздушных границ других государств.

Ранее кадеты из Подмосковья приступили к летной практике на аэродроме Дракино в Серпухове.